5 epiche scene di nudo nei videogiochi: sì, c'è anche Geralt ovviamente

Come va la vostra domenica? Vi state riposando per bene dopo una settimana intensa di studio e/o lavoro? Ci auguriamo di sì, ma adesso proviamo a renderla un po' più piccante riportandovi alla memoria cinque scende di nudo nei videogiochi diventante a loro modo davvero iconiche.

Geralt nella vasca da bagno (e sull'unicorno) in The Witcher 3: Wild Hunt

Forse non c'è nudo più epico di quello di Geralt, anche perché è piazzato esattamente all'inizio di The Witcher 3: Wild Hunt. Lo strigo si gode un po' di relax nella fortezza di Kaer Morhen facendosi un bel bagno accanto ad un caldo focolare, ma il momento gli viene rovinato da un mostriciattolo evocato da Yennefer, che lo morde lì dove non batte il sole. A quel punto non può fare altro che alzarsi dalla vasca, mettendo a favore di telecamera una schiena interamente sagnata dalle cicatrici di mille battaglie.

Come bonus, ricordiamo anche l'altrettanto iconica scena che vede i due amanti completamente nudi lasciarsi andare in groppa ad un unicorno. Sì, vi vediamo mentre cercate "Geralt e Yennefer unicorn scene" su YouTube.

Johnny Silverhand e Alt Cunningham in Cyberpunk 2077

Restiamo in casa CD Projekt RED per inserire in questa breve rassegna anche la bollente scena di sesso che vede coinvolti Johnny Silverhand e Alt Cunningham. Il momento va a collocarsi in una fase piuttosto importante di Cyberpunk 2077, la quale esplora il passato del personaggio interpretato da Keanu Reeves prima della sua morte, avvenuta a seguito dei rocamboleschi eventi nell'Arasaka Tower e dalla sua "rinascita" come engramma nella mente di V.

Citra in Far Cry 3

Nel corso della storia di Far Cry 3, Citra Talugmai - una carismatica e misteriosa donna che i ribelli dell'isola riconoscono come loro guida - è una delle poche persone che sembrano stare dalla parte del protagonista, Jason. Il suo obiettivo è quello di portare la sua tribù all'antico splendore e crede che il personaggio interpretato dal giocatore abbia la stoffa del guerriero.

Alla fine dell'avventura di Far Cry 3 Jason deve dunque scegliere se unirsi a lei oppure salvare i propri amici. Optando per la prima scelta, il resto del gruppo viene ucciso e i due intraprendono un sanguinolento rapporto sessuale che alla fine vede Citra assassinare il protagonista squarciandogli la pancia con un coltello. L'obiettivo del rituale era quello di concepire un bambino, che secondo Citra è il guerriero perfetto destinato a guidare la tribù dei Rakyat.

Norman Reedus in Death Stranding

Sam Porter Bridges, protagonista di Death Stranding interpretato da Norman Reedus, si fa vedere come mamma l'ha fatto in molteplici occasioni durante il gioco. Frequenti, in tal senso, sono le scene che lo vedono fare una doccia dopo le dure spedizioni nell'apocalittico mondo esterno.

Il momento più epico in assoluto resta in ogni caso quello che lo vede inquadrato di spalle su una spiaggia, completamente nudo, mentre osserva dinanzi a lui molteplici balene morte e soprattutto cinque persone fluttuanti in lontananza.

Abby Anderson in The Last of Us Part 2

Che piaccia o meno, Abby Anderson è uno dei personaggi più significativi del mondo dei videogiochi. Le sue controverse azioni in The Last of Us Part 2 resteranno nella storia e il merito è ovviamente del sopraffino lavoro di caratterizzazione compiuto di Naughty Dog.

I cagnacci hanno dipinto un personaggio a tutto tondo, mostrando ai giocatori molteplici lati della sua persona e rendendola persino protagonista di una scena di sesso molto intensa con Owen, che la vede presentarsi senza veli.

Menzione speciale: la statua di Zeus in Assassin's Creed Odyssey

Lo sappiamo che non è una persona, ma non possiamo non menzionare la gigantesca statua di Zeus che si erge sul Monte Ainos, sull'isola di Cefalonia. Tratto distintivo? Un fallo in bella mostra, al quale è addirittura possibile aggrapparsi!