Niente nudo su Twitch: le regole cambiano ancora, questa volta senza ripensamenti

Cambiano ancora le regole della piattaforma viola sulla nudità parziale: a dicembre Twitch aveva permesso il nudo artistico per poi tornare sui suoi passi dopo che alcune creator avevano escogitato un metodo per trasmettere questo tipo di contenuti senza incorrere in sanzioni. Adesso si cambia, di nuovo.

Con un post sul blog ufficiale, Twitch prende una posizione e conferma che la nudità implicita o esplicita è vietata sulla piattaforma. E' vero che in queste settimane alcuni streamer hanno segnalato i propri contenuti come "maturi" nascondendoli dalla home page ma questo non basta a proteggere gli spettatori che non desiderano vedere queste trasmissioni, dunque arriva ora il divieto totale per streaming con nudità, anche parziali.

"Da oggi, Twitch non permette ai creatori di trasmettere nudi, completamente o parzialmente. E questo vale anche per le parti intime, che non devono in alcun modo essere esposte. Non è permesso neanche nascondere i genitali o il seno femminile con barre nere o altri artefatti grafici. Anche sagome e contorni delle parti intime non possono essere trasmesse, inoltre è vietato in qualsiasi contesto mostrare minori totalmente nudi o parzialmente nudi."

Twitch specifica invece come non ci siano restrizioni sulle scollature degli abiti femminili, a condizioni che non si vedano i capezzoli e le parti inferiori del seno, inoltre deve essere chiaro che il creator sta indossando degli abiti per coprire seno, bacino e glutei.

Il trick delle bande nere su Twitch per coprire il seno non potrà dunque più essere utilizzato e gli streamer che violeranno queste nuove regole andranno incontro al ban temporaneo o definitivo, a seconda della gravità della violazione.