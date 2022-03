NumeN: un nuovo progetto crossmediale Cyber Techno Fantasy tutto italiano

NumeN è un nuovo progetto Cyber Techno Fantasy targato AgeOfGames (ex PM Studios Italia) che si pone l'obiettivo di dare vita ad un'opera indipendente crossmediale sperimentale capace di abbracciare vari media.

NumeN è un immenso universo narrativo ideato dal collettivo di Narrative Designer CyberScrivens. Lo scopo è quello di dare vita ad un'opera sperimentale che includa romanzi, fumetti, giochi da tavolo e videogiochi, nella forma di un gioco strategico con elementi GDR.

Gli adattamenti di NumeN avranno in comune l'ambientazione, che gli autori descrivono con queste parole: "una potente immersione in una realtà futuristica caratterizzata dall’esistenza di una rete cyber onirica che connette, manipola e confonde sogni e inconscio di un’umanità immersa in un inferno di menzogne e disperazione. La salvezza è solo una possibilità, e può essere conquistata solo a costo di una massacrante battaglia per la verità."

Il primo romanzo NumeN Scommessa Sulla Fine del Mondo sarà disponibile dal 9 aprile pubblicato dalla casa editrice Delos, lo stesso giorno AgeOfGames sarà ospite del pub Terra di Mezzo di Bari (Via Giovanni Amendola 133) nella Sala del Trono, durante la presentazione interverranno Fabio Belsanti CEO & Lead Game Designer - AgeOfGames, fondatore del collettivo CyberScrivens), Lukha B. Kremo scrittore Premio Urania, fondatore Kipple Officina Libraria e del collettivo CyberScrivens), Maico Morellini (scrittore Premio Urania, fondatore del Collettivo CyberScrivens) e Marcello Santoro (Game Designer - AgeOfGames, responsabile capo del GDR da tavolo del progetto crossMediale NumeN). La presentazione verrà trasmessa anche in diretta su Twitch sul canale AgeOfGames.

Dopo la prima presentazione, si terranno altri incontri in tutta Italia e all'estero, con appuntamenti fisici e online che culmineranno in una campagna di raccolta fondi al via il prossimo autunno, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo e la pubblicazione dei romanzi, del fumetto e degli altri progetti che coinvolgono l'universo di NumeN.