I numeri del 2023: mercato 95% digitale, i giochi più venduti in Europa, USA, Giappone

Un altro anno giunge al termine e, nonostante i numerosi e spiacevoli tagli al personale avvenuti negli ultimi mesi, si è trattato di un 2023 in crescita per il settore dei videogiochi, come ci conferma il puntuale resoconto curato da GamesIndustry.biz.

Le numerose infografiche pubblicate all'interno del riepilogo (che potete consultare a questo indirizzo) ci offrono la giusta per ripercorre il 2023 e andare ad osservare quello che è stato l'andamento generale del mercato videoludico. Innanzitutto, apprendiamo che le entrate totali generate dai giochi ammontano a 184 miliardi di dollari, una cifra che segna un +0.6% rispetto ai numeri dello scorso anno. Il 49% di questa cifra proviene dal segmento mobile, il 29% da quello console, il 21% da quello PC, e l'1% dai browser game per PC. Il digitale continua a surclassare il mercato fisico e costituisce ad oggi l'83% degli acquisti fatti su console e addirittura il 99% di quelli effettuati su PC.

Il resoconto ci svela che è stato Hogwats Legacy il gioco più venduto del 2023 sia in Europa che negli Stati Uniti d'America. In top 10 troviamo anche giochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Call of Duty Modern Warfare 3, Marvel's Spider-Man 2, Diablo 4, Starfield, God of War Ragnarok, EA Sports FC 24, FIFA 23, Star Wars Jedi Survivor, Mortal Kombat 1 e altri ancora.

In Giappone è dominio Nintendo, che piazza nei primi sei posti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che precede i vari Super Mario Bros Wonder, Pikmin 4, Pokémon Scarlatto & Violetto, Mario Kart 8 Deluxe, e Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Presenti in top 10 anche Super Mario RPG e Final Fantasy XVI.

I giochi con il più alto score su Metacritic sono The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's Gate a pari merito, con una media di 96. Al terzo posto c'è Asgard Wrath's, con uno score di 95.

Il gioco di cui si è parlato di più è stato Starfield, mentre la compagnia più chiacchierata online è stata Xbox, che precede PlayStation e Nintendo. Alcuni dei giochi che sono diventati più virali su TikTok sono Fortnite, Grand Theft Auto V, Roblox, Minecraft, FIFA 23 e Genshin Impact, mentre il trailer più visto in assoluto è stato quello di GTA 6, che ha rapidamente infranto qualsiasi record segnato in passato.