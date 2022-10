Numeri da capogiro per Steam: 30milioni di utenti in contemporanea

Come sappiamo, Steam ha sempre riscontrato un enorme successo tra l'utenza videogiocatrice su PC. La piattaforma di Valve ha sempre raggiunto numeri da capogiro, ma mai come ora: recentemente, infatti, Steam ha raggiunto ufficialmente i 30 milioni di utenti attivi in contemporanea, decretando un nuovo record per Valve.

Dopo avervi parlato della campagna di saldi a tema Halloween su Steam, torniamo a parlare di uno dei grandi colossi dell'industria videoludica per riportarvi alcuni dati d'analisi dell'utilizzo di Steam, i quali sottolineano la grandissima mole di utenti attivi. Come riportato dalla sezione dedicata alle statistiche d'uso della piattaforma- e opportunamente re-postato anche su alcuni celebri forum, quale ResetEra ma non solo -, Steam ha raggiunto i 30milioni di utenti attivi in contemporanea. Per l'esattezza, parliamo di 30,014,605 utenti attivi alle 10:04 di questa mattina (orario di condivisione dello screenshot pubblicato su ResetEra dall'account Raigor).

I poco più di 30milioni di giocatori online nello stesso momento rappresentano il picco massimo registrato da Steam. Come possiamo definire tutto questo, se non come un grande successo per Valve? Come osservabile da SteamDB, la piattaforma è cresciuta sempre più negli ultimi anni, arrivando alla fine di agosto con 27milioni di iscritti e 8milioni di utenti che stavano giocando ad un qualsiasi videogioco da Steam. Pur non essendo aumentato di tanto il valore dei giocatori (rimasto sempre sugli 8milioni, seppure sia cresciuto di 400mila giocatori), il valore complessivo è aumentato di più di 3milioni di giocatori.

Alla luce dei dati appena emersi, quale sarà il futuro di Steam? Possiamo pensare che il numero di utilizzatori aumenterà sempre più, fino a raggiungere un nuovo picco massimo nel periodo di dicembre 2022 o gennaio 2023? Le vacanze natalizie sono ormai in dirittura d'arrivo e aspettiamo quel momento anche per poter vedere con i nostri occhi quanto e se aumenterà la popolarità di Steam tra i videogiocatori di tutto il mondo. Nel frattempo, però, Steam continua a migliorare i servizi offerti ai giocatori: da poche settimane, l'app per IOS e Android è stata completamente rinnovata.