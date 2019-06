I numeri dell'E3 2019: partecipanti, successo sui social media e molto altro

L'Electronic Entertainment Expo, ormai conosciuto con la celebre sigla E3, rappresenta sicuramente un momento particolare dell'anno per l'intero mondo videoludico.

Ormai avviatasi a chiusura l'edizione di quest'anno, l'ESA (Entertainment Software Association), ente organizzatore dell'evento, ha condiviso alcuni interessanti dettagli in merito al successo dell'E3 2019. L'evento ha come di consueto attratto su di sé l'attenzione dell'intera community videoludica, attirando ben 66.100 persone in loco, alle quali si aggiungono i milioni di persone che hanno seguito l'evento online. Particolarmente notevoli sono in effetti i dati relativi alla presenza dell'evento sui social media: "Dall'inizio dell'E3 - sottolinea l'ESA - ci sono state più di 3,2 milioni di conversazioni E3 su Twitter. L'E3 Coliseum ha attratto più di 1,2 milioni di spettatori [...]". L'edizione di quest'anno ha inoltre potuto contare sulla presenza di circa 200 espositori: tra questi, circa un quarto ha partecipato all'Electronic Entertainment Expo losangelino per la prima volta.



Insomma, l'ESA si dichiara decisamente soddisfatta dei risultati ottenuti, come traspare dalle parole del CEO Stanley Pierre-Louis: "Abbiamo infranto record, assistito a incredibili innovazioni ed avuto momenti mozzafiato che hanno intrattenuto il mondo. Congratulazioni ai nostri creativi ed innovatori espositori, membri e partner che hanno reso possibile un così fantastico E3". A conferma di ciò, le date dell'E3 2020 sono già state confermate.



Qual è stato il vostro momento preferito? Quali pensate siano stati i migliori giochi dell'E3 2019?