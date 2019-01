Numeri in calo per il mercato dei videogiochi nel 2019 secondo gli analisti

Il nuovo anno è appena iniziato ma c'è chi ha già iniziato a tracciare la rotta del mercato videoludico, almeno a livello economico: secondo Pelham Smithers di Bloomberg, il 2019 registrerà un segno meno per la prima volta dal 1995.

Secondo le parole dell'analista, le vendite scenderanno dell'1% sul mercato globale, un dato apparentemente non troppo catastrofico ma si tratterebbe della prima vera battuta di arresto per il mercato videoludico dal 1995 ad oggi.

Tra i fattori principali, la difficoltà dei grandi publisher a sfondare sul mercato cinese e il calo di interesse per Fortnite, che potrebbe crescere nei prossimi mesi. In Cina colossi come NetEase e Tencent hanno visto la propria quota di mercato ridursi fortemente dopo le nuove normative del governo asiatico che ha allungato notevolmente le tempistiche (fino a nove mesi) per l'approvazione dei giochi.

Problemi anche per i Battle Royale, il genere ha riscosso un notevole successo tra il 2017 e il 2018 ma il business legato a questo tipo di titoli sembra in fase calante, infine l'analista si aspetta un minor numero di AAA di successo rispetto al 2018, anno che ha visto il lancio di blockbuster come Marvel's Spider-Man, God of War e Red Dead Redemption 2.