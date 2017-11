Numeri in crescita per GameStop grazie al successo di Switch e Xbox One X

ha diramato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale in corso, periodo in cui la compagnia ha registrato numeri in aumento in tutti i settori in cui opera.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le vendite hardware crescono dell'8.8% passando da 284.4 a 309 milioni di dollari, crescita dovuta alle buone vendite di Nintendo Switch e ai preordini di Xbox One X. Positivo anche il volume d'affare legato al software, che passa da 616.6 a 649.9 milioni di dollari, scendono invece i profitti derivati dalla vendita di giochi usati, che toccano quota 470 milioni contro i 485.5 milioni dello scorso anno.

Nel complesso, GameStop segnala vendite in aumento dell'1.5% rispetto al 2016, con incassi totali pari a 1.99 miliardi di dollari nel trimestre indicato e un profetto di 54.9 milioni di dollari.