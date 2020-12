Nuova acquisizione per Microsoft: la compagnia compra la piattaforma eSports Smash.gg

Se siete appassionati di eSports e giochi competitivi conoscerete probabilmente la piattaforma Smash.gg, utilizzata per organizzare tornei ed eventi legati alle competizioni eSportive. Smash.gg è ora parte della famiglia Microsoft.

Sul proprio sito, Smash.gg accoglie i visitatori con un messaggio: "da quando abbiamo iniziato nel 2015, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare community eSports per i giochi più popolari. Oggi è tempo di una nuova tappa nel nostro viaggio come parte della famiglia Microsoft, un passo che ci permetterà di intensificare i rapporti con i partner e di godere di nuove risorse."

Smash.gg continuerà ad esistere come piattaforma eSports per organizzare tornei su tutte le piattaforme, non è chiaro in che modo (e se) Smash.gg si legherà all'universo Xbox e a giochi come Halo e Gears.

La piattaforma è nata inizialmente come punto di appoggio per Super Smash Bros ma negli anni successivi al lancio Smash.gg è diventato il punto di riferimento per tanti giochi competitivi, da Brawlhalla a Street Fighter V. Microsoft non ha ancora commentato l'acquisizione e la notizia è trapelata grazie al messaggio pubblicato nella home page di Smash.gg, dunque restiamo in attesa di eventuali annunci da parte della casa di Redmond.