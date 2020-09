Con la nuova app Xbox potete scaricare i giochi anche prima di comprarli

La giornata di ieri non è stata caratterizzata solamente dall'incredibile notizia dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ma anche dal lancio della nuova Xbox App (Beta) sui dispositivi Android, che porta avanti la filosofia di Microsoft volta all'unificazione dei sistemi.

Sono molteplici le integrazioni progettate da Microsoft: le notifiche sono condivise tra i sistemi (visionandole su smartphone, spariscono su Xbox e PC, e viceversa), ed è possibile partecipare alle party chat con i giocatori Xbox di tutte le piattaforme. Dall'app è inoltre possibile usufruire di Xbox Remote Play, ora accessibile a tutti, condividere facilmente screenshot e video catturati con il nuovo tasto Share di Xbox Series S e X.

Dopo averla scaricata, i giocatori hanno notato anche un'altra funzione, ricca di potenzialità: parliamo della possibilità di mettere in download i giochi su Xbox ancor prima di averli acquistati. Ovviamente non è consentito giocarci senza la licenza, ma quest'opportunità può risultare molto utile per tutti coloro che pianificano l'acquisto dello stesso gioco in formato retail. In questo modo, non devono aspettare l'installazione o il download delle patch dopo l'inserimento del disco. Ciò è possibile perché Xbox tratta tutte le edizioni di un determinato gioco allo stesso modo. Questa nuova funzione può risultare molto utile anche per i giocatori con una linea molto lenta, visto che possono pre-caricare un gioco con tutta calma e poi effettuare l'acquisto successivamente.

Segnaliamo che potrete usare l'app anche per settare per la prima volta Xbox Series S e X, in arrivo sugli scaffali il 10 novembre al prezzo di 299,99 euro e 499,99 euro, rispettivamente.