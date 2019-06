Nuova Beta per Monster Hunter World Iceborne: disponibile su PS4 a fine giugno!

Dopo una prima sessione di Beta aperta esclusivamente agli utenti Playstation 4 abbonati al servizio Playstation Plus, Monster Hunter Worlds: Iceborne ritorna a disposizione dei videogiocatori.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Monster Hunter ha annunciato che l'espansione a tema invernale sarà resa nuovamente disponibile per i possessori della home console di Casa Sony. Questa volta, tuttavia, non sarà necessario un abbonamento attivo al servizio Plus: di conseguenza, tutti gli utenti PS4 potranno partecipare alla prova. La nuova sessione di Beta di Iceborne sarà resa disponibile nel corso della giornata di venerdì 28 giugno. Ne approfitterete per esplorare i nuovi contenuti creati dal team di Capcom?

Vi ricordiamo che Monster Hunter Worlds: Iceborne consentirà a cacciatori e cacciatrici di addentrarsi nelle lande di una nuova e vasta regione, denominata Hoarfrost Reach. Caratterizzata da un clima rigido e da abbondanti distese di neve, l'area promette nuove avventure per i videogiocatori che non temono il freddo. Tra i nuovi contenuti figureranno anche nuovi set, tra cui il Direwolf Armor Set, recentemente presentato dall'account Twitter di Monster Hunter. In chiusura, vi segnaliamo che per ogni curiosità relativa all'espansione, potete fare riferimento al provato di Monster Hunter Worlds Iceborne disponibile sulle pagine di Everyeye e realizzata dal nostro Alessandro Bruni.