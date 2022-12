Nuova console Nintendo entro due anni? Le speculazioni dopo l'accordo per Call of Duty

Come annunciato da Phil Spencer, Call of Duty arriverà anche su console Nintendo per dieci anni, la casa di Redmond si impegna a mantenere la serie multipiattaforma dopo l'acquisizione di Activision Blizzard King, questa notizia ha però aperto un vero e proprio vaso di pandora.

Il Washington Post ha pubblicato un articolo a riguardo e proprio da questo nascono alcune speculazioni sul futuro delle console Nintendo. Se è vero che gli attuali modelli di Nintendo Switch non sembrano avere la potenza necessaria per garantire una buona esperienza a tema Call of Duty, è altrettanto vero che l'accordo potrebbe spingere la casa di Kyoto ad accelerare i tempi per il lancio di Nintendo Switch 2.

Phil Spencer non specifica se su console Nintendo arriveranno i capitoli regolari o magari degli spin-off della saga o magari delle versioni "Legacy" con contenuti diversi, in ogni caso Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED non sembrano abbastanza performanti per garantire un'esperienza di alto profilo con produzioni di questo genere.

Nintendo dunque potrebbe muoversi più velocemente del previsto sul mercato con l'obiettivo di lanciare il successore di Switch entro i prossimi due anni, ipoteticamente tra il 2024 e il 2025. Si tratta però solamente di una speculazione e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.