Valve: la nuova console SteamPal sarà annunciata all'E3? Assolutamente no

Nella giornata di ieri è stata confermata la presenza di Valve al PC Gaming Show E3 2021 in programma domenica 13 giugno, in molti hanno subito speculato riguardo un possibile annuncio della console SteamPal, ma le cose non stanno in realtà esattamente così.

Valve prenderà effettivamente parte all'evento ma PC Gamer (testata che sponsorizza l'evento) ha corretto il tiro dopo aver parlato inizialmente di "novità legate a Steam", adesso viene precisato che "Valve sarà presente con un messaggio relativo allo Steam Next Fest", evento in programma dal 16 al 22 giugno.

Non ci sono piani per presentare hardware o giochi targati Valve e l'azienda di Gabe Newell parlerà in questa occasione solamente del già citato festival di Steam, pensato per mettere in contatto publisher, sviluppatori e la community con demo, interviste e approfondimenti su tantissimi giochi.

Da tempo si parla di un PC Gaming ibrido in stile Switch prodotto da Valve e in arrivo entro fine anno, conosciuto con il nome in codice provvisorio SteamPal. La società non ha mai confermato di essere al lavoro su questo device e come detto non ci saranno annunci hardware o software di alcun tipo all'E3 di Los Angeles. Ne sapremo magari di più durante l'estate oppure è ancora troppo presto per togliere i veli a questo progetto?