Una nuova demo di Resident Evil 2 Remake è ora disponibile

Sembra che Capcom abbia deciso di rimettere mano al remake di Resident Evil 2 in occasione del recente annuncio del remake del terzo capitolo della saga.

Dopo aver aggiunto un nuovo trofeo/obiettivo mediante un aggiornamento - che secondo alcuni sarebbe legato a un futuro DLC che potrebbe fungere da collegamento a Resident Evil 3 Remake - Capcom ha pubblicato una nuova demo di Resident Evil 2 denominata R.P.D. Demo. Nel momento in cui vi scriviamo risulta già reperibile al download su Microsoft Store e PlayStation Store. Su Steam non sembra essercene traccia, ma com'è ben noto lo store di Valve si aggiorna ogni giorno alle 19:00, quindi potrebbe essere solamente una questione di tempo.

Non abbiamo ancora avuto modo di scaricare la versione dimostrativa, ma, stando alle prime testimonianze che abbiamo reperito in rete, sembra che i contenuti siano gli stessi della 1-Shot demo, privi però il limite temporale di 30 minuti che la caratterizzava. Se ben ricordate, la 1-Shot Demo venne resa disponibile solamente per un periodo limitato - tra l’11 e il 31 gennaio - per celebrare il lancio del gioco, avvenuto il 25 gennaio. Nei panni di Leon S. Kennedy, appena arrivato a Raccoon City, era possibile esplorare la stazione di polizia per un massimo di 30 minuti.