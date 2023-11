Nuova esclusiva PS5 FromSoftware e film di Bloodborne in produzione? Sembra di sì

Secondo un rumor, FromSoftware sarebbe attualmente impegnata nello sviluppo di una nuova esclusiva per PlayStation 5 e nella supervisione del film di Bloodborne prodotto da Sony Pictures. Sarà vero? Proviamo a fare chiarezza.

Per quanto riguarda il film di Bloodborne, si parla di una pellicola prodotta da Lorenzo Di Bonaventura (produttore di film come Transformers, G.I. Joe La nascita dei Cobra, Salt, 40 Carati, The Last Stand L'ultima sfida, Transformers 4 L'era dell'estinzione, Jack Ryan L'iniziazione, Bumblebee) e scritto da Darren Lemke, sceneggiatore di film come Shrek Forever, Shazam! e produttore esecutivo della serie La Ruota del Tempo. In passato si era parlato di una serie TV di Bloodborne targata HBO ma fino ad oggi nulla si è concretizzato a riguardo.

Altra voce interessante ma non confermata è quella che vorrebbe FromSoftware al lavoro su una nuova esclusiva PS5, al momento lo studio giapponese sta portando avanti vari progetti ma non è chiaro se tra questi ci sia effettivamente anche un gioco esclusivo per la console Sony oppure no. Difficile si tratti di Bloodborne 2 e probabilmente nemmeno di un sequel di Sekiro Shadows Die Twice, due sogni questi apparentemente destinati a non realizzarsi, almeno nel breve periodo.

E ricordiamoci che FromSoftware sta sviluppando anche il DLC di Elden Ring, in uscita nel corso del 2024.