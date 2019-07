Una nuova espansione di Final Fantasy 14 è in fase di sviluppo?

Shadowbringers non sarà probabilmente l'ultima espansione di Final Fantasy XIV Online: durante il Japan Expo di Parigi, il Game Director Naoki Yoshida avrebbe infatti confermato l'inizio dei lavori sul prossimo contenuto aggiuntivo del gioco.

Usiamo il condizionale perchè al momento non ci sono conferme dirette da parte di Square Enix, la notizia è stata riportata su Reddit dove si parla di "un panel tenuto al Japan Expo lo scorso weekend", appuntamento di cui però non si trova alcuna traccia in rete.

Durante il keynote in questione, Yoshida avrebbe confermato i lavori su nuovi contenuti e chiesto al pubblico quali tipi di job avrebbero voluto vedere nella prossima espansione di Final Fantasy XIV, ricevendo risposte come Beast Master, Chemist e Healer.

Final Fantasy XIV Shadowbringers è disponibile dal 2 luglio scorso su PC e PS4, restiamo in attesa di chiarimenti riguardo le presunte dichiarazioni del Game Director tenute durante l'evento parigino.