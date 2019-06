La nuova espansione di Gwent ci porta a Novigrad, ecco tutte le novità

Mentre tutte le attenzioni del pubblico sembrano convogliarsi su Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ci tiene a ricordare che non di soli titoli futuristici con Keanu Reeves vive l'uomo, e svela dunque la sua ultima espansione per Gwent, il gioco di carte di The Witcher.

Si tratta di Novigrad, che ci porterà ad esplorare le radici corrotte della splendida città, ed aggiunge la bellezza di 90 nuove carte, tra cui 15 a fazione incrociata, che possono dunque essere usate con i vecchi mazzi, e 5 nuovi leader, che hanno le loro personali abilità.

Il gioco introduce anche la nuova fazione, il Sindacato: adesso sarà possibile usare una nuova risorsa, le Corone, che serviranno per attivare alcuni tipi di carte. È possibile anche piazzare una taglia su una carta nemica, per guadagnare delle Corone una volta ucciso il nemico, appunto. Una nuova meccanica che potrebbe dar vita a combo interessanti. Saranno infine introdotte anche diverse nuove parole chiave.

L'espansione Novigrad sarà disponibile a partire dal 28 Giugno. Nell'attesa potete dare un'occhiata alle modifiche apportate nell'ultimo aggiornamento di Gwent. Buone notizie anche per chi ama giocare in mobilità: è stato annunciato Gwent Mobile, il gioco di carte di The Witcher approderà dunque anche sui vostri dispositivi portatili.