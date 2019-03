Nuova funzionalità per Steam Link: ora può essere usata anche a distanza

Nonostante lo stop alla produzione di Steam Link deciso da Valve, l'azienda sembra avere ancora qualche piano in mente per il dispositivo, visto che ne ha appena annunciato un nuovo utilizzo: finalmente sarà infatti possibile utilizzarla anche in remoto, lontani da casa.

In precedenza infatti, Steam Link poteva essere utilizzato soltanto se sia il PC, sia il dispositivo utilizzato per lo streaming fossero connessi alla stessa linea internet. La nuova funzione invece, denominata Steam Anywhere, elimina tale necessità e potrà dunque essere utilizzata dappertutto.

Certo ci sono ovviamente delle limitazioni, ed è ancora necessario che il PC e la Steam Link si trovino connessi ad una linea internet piuttosto veloce per limitare al minimo il lag, ed oltretutto la funzionalità per il momento è stata diffusa solamente in versione beta, ma farà sicuramente piacere a quanti ancora sono in possesso del dispositivo di Valve. L'arrivo di tale feature nella settimana in cui si intensificano i rumor su Google Yeti e Microsoft ha diffuso un nuovo trailer di Project xCloud, non sembra casuale.

Per utilizzare la beta del programma è sufficiente aggiornare il client di Steam all'ultima versione disponibile, quella del 13 Marzo. Che ve ne pare della nuova funzionalità di Steam Link? La utilizzerete?