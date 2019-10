La nuova immagine 4K di Cyberpunk 2077 mostra i bassifondi di Night City

Dopo esserci tuffati nella discarica della periferia di Night City ed aver ammirato lo skyline della gigalopoli futuristica che farà da sfondo alle avventure di V, gli autori di CD Projekt RED ci regalano una nuova immagine di Cyberpunk 2077 ambientata nei bassifondi di un quartiere malfamato.

Lo scatto pubblicato dagli autori polacchi ci pone nuovamente alla guida della V-Tech, l'auto ipertecnologica prodotta dalla fittizia multinazionale di Quadra che utilizzeremo per esplorare in libertà i diversi settori in cui sarà suddivisa la mappa di Cyberpunk 2077.

Oltre alla V-Tech, il nostro intrepido alter-ego potrà sfrecciare per le strade di Night City in sella alla fiammante moto alimentata a energia nucleare che abbiamo ammirato nei recenti video gameplay e nella magnifica riproduzione dello stand CD Projekt del Tokyo Game Show 2019 di cui si è innamorato lo stesso Hideo Kojima.

La nuova immagine prodotta dagli autori della serie di The Witcher ci permette infine di sbirciare tra le pieghe del motore grafico RED Engine per scoprire come si comporteranno il sistema di illuminazione dinamica in Ray Tracing e gli effetti particellari. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore allo screenshot odierno (la cui versione in 4K è scaricabile direttamente dal sito ufficiale del kolossal sci-fi), vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.