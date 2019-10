Una nuova immagine in 4K riaccende l'hype per Cyberpunk 2077

Con tutti i giochi in uscita nel prossimo periodo, quasi ci si dimentica che tra circa sei mesi potremo finalmente mettere le mani su Cyberpunk 2077, ambizioso nuovo progetto degli autori di The Witcher 3, nonché uno dei titoli più attesi probabilmente di sempre dai gamer di tutto il mondo.

Per fortuna ogni tanto arriva qualche nuova anticipazione che riaccende il giusto hype nei confronti del videogame, come in questo caso in cui è un'immagine in 4K che riporta Cyberpunk 2077 sotto la luce dei riflettori.

Nello screenshot diffuso si vede uno degli ambienti di gioco sotto l'illuminazione diurna, un piacevole diversivo rispetto alle enormi e pacchiane luci al neon tipiche del genere, alle quali ci eravamo abituati. Si notano tanti edifici piuttosto grande e alcune macchine volanti.

La grafica promette di essere davvero spettacolare grazie al RED Engine, il motore grafico proprietario della software house e all'utilizzo del Ray Tracing, anche se non sappiamo se quest'ultima funzione era attiva nello screenshot in questione.

La data d'uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 16 Aprile 2020. Nell'attesa, sul nostro sito trovate tantissime notizie e speciali a riguardo. Avete letto ad esempio l'ultima nostra anteprima di Cyberpunk 2077?

Cosa vi aspettate dal nuovo gioco di CD Projekt RED?