Da oggi sarà finalmente possibile contattare personalmente il più celebre dei personaggi Nintendo: Mario. La casa di Kyoto ha dato il via ad una nuova e peculiare iniziativa, grazie alla quale i fan potranno scrivere una lettera all'idraulico italiano protagonista del recente ed acclamato

Come specificato nel video-annuncio che trovate riportato in cima alla notizia, gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica "Mario@noa.nintendo.com.". L'argomento trattato è totalmente a discrezione di chi scrive: le risposte di Mario arriveranno in seguito in un video che Nintendo pubblicherà in futuro.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Coglierete l'opportunità per chiedere qualcosa a Mario?