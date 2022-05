Nuova IP per gli autori di Little Nightmares, ecco il teaser: reveal al Summer Game Fest?

Già nel febbraio dello scorso anno, Tarsier Studios aveva confermato la volontà di sviluppare nuove IP, abbandonando così definitivamente il timone della serie di Little Nightmares.

Quest'ultima è infatti ora pienamente nelle mani di Bandai Namco, che sembra essere interessata a realizzare un Little Nightmares III. Lasciatisi i Piccoli Incubi alle spalle, gli autori di Tarsier Studios non sono certo stati con le mani in mano. Al contrario, la software house ha dedicato le proprie energie ad un nuovo progetto, il cui reveal potrebbe essere ormai imminente.

A suggerirlo, è lo stesso team di sviluppo, che dai propri account social ha condiviso uno stuzzicante teaser. Accompagnato dalle semplici parole "Siamo stati molto occupati", il Tweet include un brevissimo video. Come potete verificare in calce, il filmato vede in bella mostra il logo di Tarsier Studio, mentre sullo sfondo si alternano immagini sfuggenti e alquanto inquietanti.



Purtroppo, la software house non ha condiviso per il momento alcun indizio ulteriore sulla sua nuova IP, ma il tempismo adottato fa pensare ad un annuncio piuttosto imminente, che potrebbe giungere direttamente dal palco della Summer Game Fest 2022. Condotto ancora una volta da Geoff Keighley, lo show si svolgerà infatti il prossimo 8 giugno: siete curiosi di sapere a cosa stanno lavorando gli autori di Little Nightmares?