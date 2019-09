La nuova key-art di Final Fantasy 7 Remake re-immagina quella originale

Sono passati esattamente 22 anni da quel 7 settembre 2020, giorno in cui Final Fantasy 7 è stato lanciato in Nord America. Per celebrare l'anniversario, Square Enix ha ben pensato di fare un piccolo regalo ai fan ricreando uno degli artwork più celebri del gioco originale con lo stile artistico del Remake in uscita il prossimo anno.

Stiamo parlando della celebre immagine che mostra il protagonista Cloud di spalle, con la sua enorme spada in bella vista, mentre fronteggia il quartier generale della Shinra. "Il 7 settembre 1997 abbiamo pubblicato Final Fantasy 7 in Nord America. Per celebrare l'anniversario abbiamo ricreato l'artwork più iconico del gioco originale, e adesso siamo a poco meno di 6 mesi dal lancio di Final Fantasy 7 Remake!", si legge nel tweet della compagnia. In cima a questa notizia trovate l'artwork originale, mentre in basso la nuova versione. Cosa ne pensate? Vi piace il modo in cui è stato reinterpretato?

Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, è atteso per il marzo 2020 esclusivamente su PlayStation 4. Aspettatevi nuove informazioni sul gioco tra il 12 e il 15 settembre, giorni in cui si svolgerà il Tokyo Game Show 2019. Durante la più grande fiera giapponese Square Enix intende mostrare i personaggi della Shinra per la prima volta.