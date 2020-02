La nuova libreria di Steam funziona: gli utenti lasciano il 300% di recensioni in più

Quando si dice che la concorrenza fa bene al mercato non si sta solo enunciando un luogo comune, e spesso la presenza di un rivale agguerrito può effettivamente spingere a migliorare. Prendete Steam, ad esempio, che con l'offensiva di Epic Games Store, sempre più con il coltello tra i denti, ha finalmente migliorato la propria interfaccia.

Vi sarete accorti infatti che da un po' di tempo Steam si è completamente rinnovato, principalmente nell'estetica, ma anche con l'introduzione di alcuni nuovi sistemi di sicurezza, mirati ad arginare ad esempio il fenomeno del "review bombing", ossia il bombardare di recensioni negative un gioco per questioni non dipendenti dalla sua qualità.

Inoltre, Valve ha introdotto nuovi modi per indurre l'utente a scrivere recensioni, e sembra che i risultati siano positivi: come spiegato dall'azienda in un post sul sito ufficiale, il numero di recensioni effettuate dagli utenti è salito di un impressionante 300%.

Anche il nuovo sistema di eventi e annunci di Steam ha fatto in modo che i giocatori conoscessero meglio i giochi che hanno in libreria e che magari non hanno mai utilizzato, rendendo più facile la comunicazione tra sviluppatori e utenti.

Insomma, stando ai numeri l'aggiornamento di Steam funziona: voi come vi trovate con la nuova interfaccia di Steam?