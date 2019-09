Questa nuova mod di Resident Evil 2 Remake vi permette di fare qualsiasi cosa

La comunità dei modder è da sempre molto attiva nei confronti di Resident Evil 2 Remake. Dopo il lancio, hanno impiegato pochi giorni per realizzare le prime mod in grado di cambiare i personaggi, ma con il passare dei mesi sono diventati sempre più bravi, e quest'oggi siamo qui a parlarvi di Ultimate Trainer for Resident Evil 2 Remake PC.

Si tratta di uno strumento incredibilmente potente che permette a tutti i suoi utilizzatori di intervenire su una valanga di parametri differenti. È possibile, ad esempio, modificare il FOV (campo della visuale), abilitare la gestione manuale della torcia, modificare al volo personaggi e costumi, e persino applicare dei veri e propri "cheat", come l'invisibilità, la rimozione della ricarica, le munizioni infinite e le uccisioni con un singolo colpo. Permette inoltre di utilizzare una chiave universale per tutte le serrature, bloccare i conti alla rovescia, modificare la difficoltà e gli oggetti inventario, e tanto, tantissimo altro.

Si tratta, chiaramente, di una mod indirizzata specificamente ai giocatori che hanno già completato l'avventura più volte e che scoperto tutte le possibilità offerte dal gioco di Capcom, e che quindi sono alla ricerche di nuovi stimoli per continuare a giocare. Se siete interessati e siete degli smanettoni, potete scaricare il tool Ultimate Trainer sulla pagina dedicata di Nexus Mods, dove trovate anche tutte le istruzioni per l'installazione.