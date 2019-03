La nuova mod di Sekiro aggiunge il volto di Nicolas Cage alla schermata di Game Over!

Dopo aver conquistato Internet con milioni di immagini divertenti, i meme di Nicolas Cage invadono la brutale dimensione fantasy di Sekiro con una mod che "addolcisce" l'inesorabile schermata di Game Over.

Il programmatore dilettante conosciuto nella scena come Kasaiji ha avuto infatti la geniale idea di sostituire l'ideogramma che avvisa l'utente della morte del proprio shinobi con una delle innumerevoli immagini-meme del volto del celebre attore e produttore cinematografico statunitense protagonista di pellicole hollywoodiane come Face/Off, Ghost Rider, The Family Man o Segnali dal Futuro.

Nel momento in cui scriviamo, la mod in questione propone sempre la medesima immagine in due varianti, la prima di colore grigio per le schermate pre-Resurrezione e la seconda, di colore rosso acceso, per la definitiva schermata conosciuta da tutti gli appassionati di action soulslike di From Software come "You Died".

Quel simpaticone di Kasaiji promette però di aggiungere un sistema che preveda la rotazione di nuovi meme dedicati a Nicolas Cage con i futuri aggiornamenti di questa mod, a patto ovviamente di non incappare in (più che probabili) beghe legali in conseguenza dell'utilizzo improprio delle immagini del volto del famoso attore per questo suo strambo progetto amatoriale.

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore su questa mod, consigliamo a chi non avesse ancora letto la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice di scoprire cosa ne pensa Francesco Fossetti dell'ultimo kolossal di Activision che rappresenta, a tutti gli effetti, il gioco From Software più difficile di sempre.