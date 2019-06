Una nuova mod di The Witcher 3 per PC migliora la qualità degli alberi con l'IA

Sono passati più di quattro anni dal lancio di The Witcher 3: Wild Hunt, ma la comunità dei modder, come sempre accade su PC, è ancora incredibilmente attiva. Pochi giorni fa è stata pubblicata la mod HD Tree LOD Billboards, che migliora drasticamente la qualità degli alberi, specialmente dalla lunga distanza.

Di base, nel gioco di CD Projekt RED, il LOD (level of detail) degli elementi della vegetazione cala vistosamente all'allontanarsi del punto d'osservazione, facendoli assomigliare a dei cartonati, per utilizzare le parole dell'autore. La mod, quindi, raddoppia (e in alcuni casi quadruplica) la risoluzione degli alberi servendosi di una metodica basata sull'IA neurale, applica degli effetti di shading e aggiunge delle buchi all'interno della loro chioma, per consentire alla luce di passare attraverso le foglie e rendere il tutto più realistico.

In calce alla notizia trovate alcune immagini comparative, mentre se siete interessati al download vi rimandiamo alla pagina ufficiale su Nexus Mods. Cosa ve ne pare? Cogliamo l'occasione per segnalarvi che entro la fine dell'anno The Witcher 3 arriverà su Nintendo Switch. I ragazzi di CD Project RED, dal canto loro, continuano a lavorare a Cyberpunk 2077, in uscita il 16 aprile 2020.