Nuova Nintendo Switch nel 2022? Assolutamente no, nessuna console in arrivo quest'anno

Da tempo si parla di un possibile arrivo di Nintendo Switch PRO/4K, tuttavia al momento non ci sono piani per lanciare un nuovo hardware, l'informazione emerge da una intervista del Nikkei al Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Tradotta e condivida da Takashi Mochizuki di Bloomberg sul suo profilo Twitter, l'intervista tocca vari aspetti tra cui appunto il lancio di un nuovo hardware Nintendo. Nell'articolo si esclude assolutamente l'arrivo di una nuova console Nintendo per quest'anno fiscale (che terminerà il 31 marzo 2023), tuttavia non è chiaro se si tratti di una dichiarazione di Furukawa o di una considerazione dell'intervistatore.

Questo vuol dire che una nuova Switch uscirà dunque nel 2023? E' presto per saltare a conclusioni affrettate, per il momento sappiamo che Nintendo non ha in programma il lancio di un nuovo hardware per quest'anno fiscale, dunque non ci saranno nuovi modelli di Switch almeno fino ad aprile 2023.

Secondo alcuni rumor provenienti dalla cina una nuova Switch verrà annunciata a settembre ma come detto, questo avvenimento sembra essere piuttosto improbabile considerando le parole emerse in queste ore dal Nikkei. La produzione di Nintendo Switch è in crisi e nei giorni scorsi si erano diffusi rumor su un possibile aumento di prezzo di Nintendo Switch in Giappone per combattere l'inflazione, voce però smentita dalla stessa casa di Kyoto.