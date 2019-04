Nuova Nintendo Switch in arrivo? La conferma arriverebbe dall'aggiornamento 8.0.0

Negli scorsi mesi si è molto discusso sulla possibilità che Nintendo metta in commercio alcune versioni alternative di Switch. Si parla ad esempio di una cosiddetta Nintendo Switch Mini, una console dal prezzo ridotto e disponibile unicamente in modalità handheld.

La Grande N non ha mai commentato tali voci, se non per smentirle, eppure i rumor non accennano a placarsi. Una conferma che qualcosa bolla in pentola sembra addirittura arrivare dall'ultimo update del firmware, l'aggiornamento 8.0.0 di Switch.

Nintendo ha infatti reso molto più facile il trasferimento di dati tra dispositivi. La cosa per la verità era già possibile dall'aggiornamento 4.0.0, grazie al quale gli utenti potevano trasferire tutti i loro dati tra due console. La nuova versione permette invece di trasferire anche solamente alcune cose, come per esempio i dati di salvataggio di un gioco. Così facendo è ad esempio possibile per un giocatore, giocare a un videogame sulla console di un amico, e riprendere poi quel salvataggio una volta comprata la propria Nintendo Switch.

I più maliziosi però ci hanno visto un riferimento a un possibile arrivo proprio della nuova gamma di console Switch. Oltre a rendere il trasferimento dei dati da un modello di Switch a un altro, la cosa apre a una nuova eventualità. Se qualcuno avesse intenzione, ad esempio, di conservare la propria macchina attuale per il solo utilizzo su TV e comprare una Switch Mini per l'utilizzo portatile, sarebbe molto più facile ad esempio trasferire solamente i dati dei giochi che gli interessa giocare in una delle due modalità, anziché tutti i propri dati.

Voi che ne pensate? Vedremo davvero prossimamente l'annuncio delle nuove console Nintendo?