Nuova Nintendo Switch: un fan prova a immaginarla con design a conchiglia

I rumor collegati alla nuova versione di Nintendo Switch si fanno sempre più insistenti, nonostante in rete non siano ancora emerse delle immagini che possano suggerirne il design. L'utente di Reddit conosciuto come DookieNYC prova così a ipotizzarne la forma e le funzionalità realizzando il concept di Switch Flip.

L'idea del redditor è piuttosto semplice e trae spunto dalle indicazioni fornite dalle voci di corridoio: il concept di Nintendo Switch Flip propone infatti un design a conchiglia pieghevole, con uno schermo da 6 pollici sulla parte superiore e un touchpad sulla parte inferiore, oltre a tutti i pulsanti, i tasti e gli stick analogici della versione originaria della console ibrida della Grande N.

A prescindere da questo concept, però, le indiscrezioni sulla nuova versione di Switch riferiscono della volontà di Nintendo di progettare due modelli specifici di Switch: uno Mini (o Lite) per incontrare i gusti e le esigenze di un pubblico più vasto con un prezzo di lancio più aggressivo e l'impossibilità di utilizzarla in modalità Docked sulla propria TV, mentre il secondo modello, denominato Pro, dovrebbe rappresentare la versione mid-gen di Switch e garantire migliori prestazioni in maniera non troppo dissimile da quanto proposto da Sony e Microsoft con PS4 Pro e Xbox One X.

Sapevate inoltre che oggi, 21 aprile, il Game Boy compie 30 anni? Alla mitica console portatile della casa di Kyoto abbiamo dedicato un approfondimento e un sondaggio in cui chiediamo alla community di esprimere il proprio giudizio sulla colorazione preferita del Game Boy.