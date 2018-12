Nuova Nintendo Switch nel 2019? Reggie Fils-Aime nega ma emergono nuovi rumor

Si moltiplicano i rumor riguardo una revisione hardware di Switch in programma nel 2019: la voce è stata diffusa dal Wall Street Journal ed è arrivata anche alle orecchie di Reggie Fils-Aime, il quale ha categoricamente smentito l'arrivo di una nuova Switch il prossimo anno. Tuttavia nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sulla questione...

Secondo quanto riportato da Gaming Intel, Nintendo sarebbe effettivamente al lavoro da tempo su una revisione di Switch, non è chiaro però se questa nuova versione della console includerà migliorie hardware di alto livello (in stile Xbox One X o PS4 PRO) oppure se si tratterà di una evoluzione "minore" ripercorrendo quanto già fatto dalla casa di Kyoto con 3DS e New 3DS.

Sicuramente, evidenzia la fonte, la nuova Switch godrà di un maggior spazio di archiviazione, elemento sempre più importante considerando l'elevata crescita dei download dal Nintendo eShop. Al momento non ci sono ovviamente dettagli in merito, Reggie Fils-Aime non ha escluso che "in futuro" una revisione di Switch possa effettivamente arrivare, come già accaduto ad esempio con alcune precedenti console della compagnia (si pensi al GBA SP oppure al Wii Mini) ma certamente questo non accadrà nel 2019. Le voci però riportano una teoria differenti e molti insider danno per certo una Switch Mini in arrivo il prossimo anno...