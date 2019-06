Ecco la nuova, nostalgica intro di Samurai Shodown

Mentre la data d'uscita di Samurai Shodown si avvicina sempre di più, ecco che il nuovo video diffuso da SNK, non fa che aumentare l'hype nei confronti del gioco, soprattutto quello di chi è rimasto molto affezionato al primo capitolo, uscito nell'ormai lontano 1993.

Si tratta infatti della nuova intro del gioco, che omaggia chiaramente il capitolo originale, in cui il protagonista, con due colpi di spada ben assestati, riusciva a tagliare due lanterne di pietra poste ai suoi lati. Nel nuovo video è anche l'albero alle spalle del Samurai Haohmaru a subire la stessa sorte.

Dicevamo in apertura della data d'uscita, che è vicinissima: su PlayStation 4 e Xbox One infatti, il gioco sarà disponibile da domani, 25 Giugno, mentre per i possessori di PC e Nintendo Switch, ci sarà da aspettare un po' di tempo in più. L'uscita per le due piattaforme è infatti prevista per il quarto trimestre del 2019, dunque entro la fine dell'anno, anche se una release date ufficiale ancora non è stata fissata.

Per saperne di più, sul nostro sito trovate tutta una serie di video e trailer di Samurai Shodown, che mostrano i diversi personaggi giocabili e anche alcuni spezzoni di gameplay. Cosa vi attendete dal ritorno del celebre videogame?