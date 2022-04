Nuova offerta da GameStop: Nacon Holder MG-X e Game Pass Ultimate a 99.98 euro

Nuova promo da GameStop valida fino al 4 maggio: la catena propone un bundle con Nacon Holder MG-X e tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 99,98 euro ovvero il solo prezzo di Holder MG-X, risparmiando così i 38.99 euro dell'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate.

Nacon Holder MG-X è un accessorio per smartphone che permette di giocare in mobilità con un vero e proprio controller dotato di levette analogiche e tasti fisici:

"Tutte le funzionalità di Xbox per la migliore esperienza di gioco con Xbox Game Pass Ultimate! Facendo leva su tutto il proprio know-how, Nacon ha creato MG-X, un controller comodo, compatto e dalle prestazioni elevate, dedicato ai giocatori mobile. Si collega agli smartphone Android tramite Bluetooth ed è provvisto di una batteria che offre fino a 20 ore di autonomia."

In bundle con Nacon Holder MG-X troviamo tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per un prezzo totale di 99.98 euro, offerta valida fino al 4 maggio salvo esaurimento delle scorte disponibili online e nei negozi. Un pacchetto pensato per sfruttare le potenzialità di Xbox Game Pass in mobilità, senza compromessi, potendo giocare su smartphone grazie al Cloud, accedendo a centinaia di giochi del catalogo Xbox Game Pass.