Nuova offerta sul monitor gaming BenQ MOBIUZ QHD 27 pollici scontato di 100 euro

E' disponibile sullo store ufficiale di BenQ un'interessante offerta che permette di risparmiare 100 euro sul monitor da gaming BenQ MOBIUZ da 27 pollici, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

Il monitor BenQ MOBIUZ EX2710Q è in offerta a 399 euro, 100 euro in meno rispetto ai 499 euro di listino. Come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra prova del monitor BenQ MOBIUZ EX2710Q, siamo di fronte ad un monitor da gaming HDR IPS da 27 pollici QHD e tempo di risposta di 1ms, a cui si aggiunge anche il supporto all'AMD FreeSync Premium che è in grado di garantire un'esperienza da gaming ancora più fluida ed il G-SYNC DI NVIDIA. Sempre in termini d'immagine, è evidenziata la copertura sRGB del 99% ed una luminosità di picco di 400 nit, con rapporto di contrasto di 1000:1 ed HDRi proprietario. Di seguito le specifiche tecniche complete:

Dimensioni schermo: 27 pollici

Tipo pannello: IPS

Tecnologia di retroilluminazione: retroilluminazione LED

Risoluzione massima: 2560x1440

Luminosità: 400nit

Contrasto nativo (tipico): 1000:1

HDR: HDR10;VESA DisplayHDR 400

Angolo di visione (S/D;A/B) (CR>=10): 178/178

Tempo di risposta: 1ms (MPRT)

Frequenza di aggiornamento: 144Hz

Rapporto d’aspetto: 16:9

Colori: 16,7 milioni di colori

Rivestimento dello schermo del display: Anti-Glare

Gamma cromatica: 99% sRGB

Modalità Colore: Cinema HDRi, Custom, DisplayHDR, ePaper, FPS, Game HDRi, HDR, M-Book, Racing Game, RPG, sRGB

Area dello schermo: 525.8x 252.5 mm

PPI: 82

Temperatura di Color: Bluish, Normal, Reddish, User Define

Gamma: 1.8-2.6

Tra le funzionalità gaming disponibili segnaliamo la, Black eQualizer, Riduzione Sfocatura Movimento, Color Vibrance,e Light Tuner, oltre ad una serie di tecnologie per proteggere gli occhi e la vista come, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus e Color Weakness. Completano la dotazione del BenQ Mobiuz EX2710Q, una porta DisplayPort v1.2, una porta USB di tipo B (UpstreaM) e due prese USB 3.0 (Downstream).