Nuova offerta PS5 con EA Sports FC 24 a 499.99 euro, anche in Italia fino al 12 ottobre

Continuano le promozioni targate PlayStation Italia su PS5: a partire da oggi e fino al 12 ottobre è possibile acquistare il bundle PlayStation 5 Standard Edition con una copia di EA Sports FC 24 a prezzo scontato, risparmiando 120 euro sul prezzo di listino.

Nello specifico il prezzo del bundle è fissato a 619.99 euro ma fino al 12 ottobre è possibile acquistarlo al prezzo di 499.99 euro con uno sconto di 120 euro sul listino. L'offerta è valida presso i rivenditori aderenti (tra cui PlayStation Direct) fino ad esaurimento scorte e comunque non entro la data indicata.

Il bundle comprende una console PlayStation 5 e un controller DualSense, un voucher per EA Sports FC 24 (gioco completo in formato digitale) e un codice per scaricare alcuni bonus Ultimate Team tra cui 1 pacchetto per giocatori oro rari e 3 icone giocatore in prestito per 5 partite Ultimate Team.

EA Sports FC 24 è disponibile dal 29 settembre 2023, il gioco incluso nel bundle è in formato digitale mentre la console è in versione Standard Edition, dunque con lettore ottico. Una bella occasione dunque per comprare PlayStation 5 insieme ad uno dei giochi più attesi dell'anno, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts successore spirituale di FIFA.