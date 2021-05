Nuova offerta della settimana sul PlayStation Store e giochi a meno di 15€

Oltre agli sconti della serie Divertimento Continuo sul PlayStation Store arriva oggi anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco molto recente del catalogo PS4 in promozione solamente fino al 20 maggio. Inoltre, una serie di giochi proposti a meno di 15 euro.

Il gioco protagonista dell'offerta della settimana è Little Nightmares 2 in offerta, la versione standard costa 23.99 euro mentre la Deluxe Edition costa 29.99 euro, questa edizoone include anche il DLC LA Mansarda del Nomino, la colonna sonora digitale, artbook The Art of Little Nightmares 2, un tema dinamico per la Home e due avatar per PS4.

Giochi a meno di 15 euro

Tanti i giochi che rientrano in questa fascia di prezzo. Qualche nome? Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro, Little Nightmares a 4.99 euro, 7 Days to Die a 8.74 euro, Assetto Corsa a 5.99 euro, Need for Speed Payback a 7.49 euro, inJustice Gods Among Us Ultimate Edition a 9.59 euro, Saints Row IV Re-Elected a 4.99 euro, Thief a 1.99 euro, Murdered Soul Suspect a 1.99 euro, Portal Knights a 7.99 euro, Late Shift a 9.36 euro, Homefront The Revolution Freedom Edition a 7.99 euro, Void Bastards a 14.99 euro e Beyond Eyes a 2,59 euro.