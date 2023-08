Nuova offerta Sony: PS5 costa 449.99 euro in Italia dal 25 agosto per un periodo limitato

PlayStation Italia rinnova anche ad agosto la promozione che permette di risparmiare 100 euro sull'acquisto di PlayStation 5: la console è in vendita a prezzo scontato per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

PlayStation 5 Standard costa ora 449.99 euro invece di 549.99 euro, uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino, offerta valida dal 25 agosto al 7 settembre 2023 presso i principali negozi fisici e online, disponibilità e scorte a discrezione dei singoli rivenditori.

Potete comprare PS5 a 449.99 euro su PlayStation Direct oppure PS5 a 449 euro su Amazon.it, tra le catene aderenti troviamo anche Euronics, Unieuro, Mediaworld, GameLife, GameStop e tante altre. Sony sottolinea che "i prezzi indicati sono quelli praticati su direct.playstation.com pertanto potrebbero subire variazioni a discrezione dei rivenditori aderenti. Offerta valida solo su console PS5 con unità disco. Termina il 7 settembre e fino ad esaurimento scorte."

Insomma un buona occasione per festeggiare il ritorno sui banchi di scuola e in ufficio con PlayStation 5, in vendita a prezzo scontato proprio per il Back to School. Idea: con i 100 euro risparmiati potete abbonarvi a PlayStation Plus, comprare nuovi giochi, un secondo DualSense, le cuffie 3D Pulse Wireless o altri accessori.

