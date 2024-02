Nuova ondata di licenziamenti: tagli in Visual Concepts, Toys for Bob lavora da remoto

Continuano purtroppo i licenziamenti nell'industria dei videogiochi: secondo quanto riportato da Eurogamer.net, 2K Games e Take-Two Interactive avrebbero licenziato un numero imprecisato di dipendenti di Visual Concepts Austin, studio con base in Texas.

Visual Concepts Austin ha ha lavorato negli anni a giochi come WWE 2K23, NBA 2K24 e LEGO 2K Drive, ad oggi non sappiamo quanti dipendenti siano stati licenziati e quanti invece siano rimasti operativi.

Fondato nel 1998, Visual Concepts ha diversi studi sparsi in Europa, Nord America e Asia. Lo studio di Austin lavora principalmente per fornire supporto tecnico alle divisioni attive su NBA 2K e WWE 2K, più recentemente ha dato vita a LEGO 2K Drive, racing game arcade a base di mattoncini accolto positivamente da pubblico e critica.

Da segnalare poi il caso di Toys for Bob, studio di proprietà di Microsoft ereditato dall'acquisizione di Activision Blizzard King. Il San Francisco Chronicle ha annunciato la chiusura dello studio ma a quanto pare il team sarebbe ancora operativo, con la maggior parte dei dipendenti che lavorerebbero però da remoto, come sottolineato da Jez Corden di Windows Central.

Sembra quindi che Toys for Bob esista ancora, sebbene gli uffici siano stati in gran parte chiusi e l'attività si svolga prevalentemente a distanza. A gennaio Toys for Bob ha perso il 30% dei suoi dipendentiD come parte degli oltre 1.900 licenziamenti ordinati da Microsoft lo scorso mese.

Dopo il flop di Crash Team Rumble, il futuro dello studio potrebbe essere in pericolo: attualmente Toys for Bob sembra sia al lavoro su Spyro 4, ma il progetto non è mai stato annunciato o confermato.