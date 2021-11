Nuova ondata di offerte per il Black Friday di Amazon: novità Switch in super sconto

Parte una nuova ondata di offerte per il Black Friday di Amazon, oggi ci sono tantissimi giochi per Nintendo Switch a dei prezzi super scontati, inclusi nella promozione sono presenti anche delle novità appena uscite, come per esempio Metroid Dread, Mario Party Superstars, Mario Golf e molte altre.

Tutte le promozioni che vi abbiamo segnalato ieri sono visualizzabili a questo link



Di seguito tutte le nuove offerte di Amazon:

- Crash Team Racing Nitro-Fueled a 24,17 Euro per Nintendo Switch

- Super Mario 3D World + Bowser’S Fury a 38,21 Euro per Nintendo Switch

- Animal Crossing: New Horizons a 38,21 Euro

- Luigi's Mansion 3 a 38,21 Euro per Nintendo Switch

- Mario Party Superstars a 42,11 Euro per Nintendo Switch

- Super Mario Odyssey a 38,99 Euro per Nintendo Switch

- Mario Golf: Super Rush a 38,99 Euro per Nintendo Switch

- Metroid Dread a 42,11 Euro per Nintendo Switch

- Ring Fit Adventure a 54,59 Euro per Nintendo Switch

- WarioWare: Get It Together! a 35,09 per Nintendo Switch

- Laboratorio Di videogiochi a 21,83 Euro per Nintendo Switch

- Super Mario Party a 38,99 Euro per Nintendo Switch

- Monster Hunter Rise a 38,21 Euro per Nintendo Switch

- Pokémon Scudo a 38,99 Euro per Nintendo Switch

- New Super Mario Bros. U Deluxe a 38,99 Euro per Nintendo Switch

- Returnal a 46,79 Euro per PS5

- Watch Dogs Legion a 19,49 Euro per PS5

- Hades a 19,49 Euro per PS4 e PS5

- Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 15,59 Euro per PS4

- Outriders - Day One Edition a 19,49 Euro per PS4 e Xbox

- Sackboy: A Big Adventure a 31,19 Euro per PS4

- Marvel's Spider-Man a 15,59 Euro per PS4

- Death Stranding a 23,39 Euro per PS4

- Life is Strange: True Colors a 31,99 Euro per PS5, PS5 e Xbox

- Sony PlayStation 5 - DualSense Wireless Controller Midnight Black a 53,03 Euro

- Sony PlayStation 5 - DualSense Wireless Controller White a 54,59 Euro

- Nier Replicant a 23,39 Euro per PS4

- Microsoft Controller wireless per Xbox Electric Volt a 46,79 Euro

- Assassin's Creed Valhalla a 23,39 Euro per Xbox

Sicuramente le disponibilità per i giochi Nintendo Switch non dureranno molto, a questi prezzi finiranno molto velocemente, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di non esitare.