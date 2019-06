La nuova patch di Apex Legends per PC migliora la comunicazione con i server

Respawn Entertainment ha annunciato d'aver pubblicato una nuova patch per la versione PC di Apex Legends volta al miglioramento della gestione dei data center e della comunicazione client/server.

Tanto per cominciare, sono stati applicati dei cambiamenti alla lista dei data center, volti a renderla più chiara e leggibile. Tale lista, per chi non lo sapesse, appare dopo un'attesa di qualche minuto nella schermata iniziale del gioco, e permette di consultare i data center disponibili e i relativi valori di ping. D'ora in avanti, quelli disponibili verranno ordinati in base al ping, e il data center selezionato verrà evidenziato in arancione. In aggiunta a ciò, il team ha affermato di aver incrementato la frequenza con la quale il client del gioco invia gli input dei giocatori ai server, intervento che dovrebbe garantire un'esperienza di gioco migliore. Le cause dell'errore Leaf, invece, non sono ancora stata identificate, pertanto sono stati introdotti nuovi strumenti diagnostici utili per rintracciarlo e risolverlo.

La patch in questione verrà pubblicata su PlayStation 4 e Xbox One in un secondo momento. Il team intende verificarne l'efficacia su PC prima di renderla disponibile anche all'utenza console. Prima di salutarvi, ricordiamo che la Stagione 2 di Apex Legends prenderà il via a luglio. Intanto, i draghi hanno assaltato l'arena.