La nuova patch di Assassin's Creed Odyssey aggiunge funzioni alla Story Creator Mode

Ad appena due giorni di distanza dalla pubblicazione della patch 1.4 di Assassin's Creed Odyssey che ha introdotto il supporto al terzo episodio dell'arco narrativo Il Destino di Atlantide, Ubisoft ha lanciato un nuovo aggiornamento, stavolta indirizzato all'espansione dell'apprezzata Story Creator Mode.

La modalità si è infatti arricchita con alcune utili funzionalità richieste a gran voce dai giocatori. Tanto per cominciare, è stata aggiunta l'opzione Dialogues Visual Presets, che consente di applicare alcuni filtri visivi ai dialoghi. La navigazione, invece, è stata migliorata grazie all'introduzione dei pulsanti "Indietro" e "Avanti", e alla possibilità di aggiungere ai segnalibri storie, missioni e dialoghi specifici. Nella lista delle quest, selezionandone una, adesso compare il pulsante Modifica. I personaggi non giocanti possono ora essere di tipologia Elite se la loro fazione lo prevede, mentre grazie a delle nuove icone è consentito mettere in risalto le scelte di forte impatto. Nelle missioni che richiedono l'assassinio di un obiettivo è stata introdotta la possibilità di aggiungere una descrizione per l'NPC in questione. Oltre a tutto ciò, è stata migliorata la navigazione della mappa del mondo e sono stati risolti alcuni bug, come quelli che alteravano il comportamento degli NPC, impedendogli ad esempio di attaccare il giocatore.

Per informazioni ancor più approfondite, vi consigliamo di leggere il changelog completo disponibile sul forum ufficiale di Ubisoft. Ne approfittiamo per segnalarvi che che il terzo episodio de Il Destino di Atlantide, intitolato Il Giudizio di Atlantide, verrà lanciato il 16 luglio. Per il Discovery Tour di Assassin's Creed Odyssey, invece, bisognerà attendere l'autunno.