La nuova patch di Bloodstained per Switch arriverà a gennaio con qualche importante novità

Lo sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night sembra non essere ancora concluso. Oltre alle normali patch post lancio, 505 Games e ArtPlay sono a lavoro per ottimizzare le prestazioni della versione su Nintendo Switch dell'avventura firmata da Koji Igarashi.

In un recente post su Kickstarter il team ha dichiarato che la patch 1.04 per Nintendo Switch sarà pubblicata nel mese di gennaio e in tutte le regioni in cui l'aggiornamento si è fermato alla versione 1.02, includerà anche le novità implementate con la versione 1.03. Oltre a correggere alcuni bug e a migliorare il framerate di Bloodstained: Ritual of the Night, patch introdurrà un sistema di ricompense basato sul raggiungimento degli obbiettivi.

Il team di sviluppo ha poi dichiarato che i contenuti aggiuntivi per il loro platform arriveranno presto. Gli sviluppatori sono infatti al lavoro per introdurre un secondo personaggio giocabile direttamente da Bloodstained: Curse of the Moon, il famoso Zangetsu. Inoltre, verranno implementate nuove modalità di gioco tra cui compare la Boss Revenge. Senza sbilanciarsi, i ragazzi del team hanno poi svelato di essere al lavoro su un terzo personaggio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile sulle pagine di Everyeye.