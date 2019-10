La nuova patch di Bloodstained per Switch migliora grafica e tempi di caricamento

La scorsa estate Bloodstained Ritual of Night di Koji Igarashi è finalmente arrivato sul mercato facendo la felicità di tutti i fan del genere Metroidvania... o meglio, quasi tutti. I giocatori Nintendo Switch si sono ritrovati un'edizione tecnicamente insoddisfacente, ricca di problemi che le prime patch non sono riuscite a risolvere del tutto.

Inti Creates non si è però dato per vinta e quest'oggi, dopo una lunga attesa, ha pubblicato il nuovo aggiornamento 1.03. Stando a quanto dichiarato, interviene su molti dei punti carenti della produzione. Tanto per cominciare, rimuove quasi completamente l'input lag: qualche stanza ha ancora bisogno di aggiustamenti, che verranno introdotti con la patch 1.04 di prossima pubblicazione. La qualità grafica di diversi ambienti e di quasi tutti gli effetti speciali è stata potenziata drasticamente: ora sono più definitivi e meglio ottimizzati, per garantire una maggior fluidità. La stabilità generale del gioco è stata migliorata enormemente, con l’eliminazione completa di tutti i crash segnalati dagli utenti. Infine, Inti Creates dichiara un accorciamento dei tempi di caricamento su tutti i fronti del 50-70%, percentuali destinate a migliorare ulteriormente con la patch 1.04.

Niente male, vero? Fateci sapere nei commenti se notate delle migliorie. Se invece siete capitati qui per caso e volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.