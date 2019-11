La nuova patch di Call of Duty Modern Warfare bilancia le armi e aggiunge due mappe

Quella arrivata oggi è ufficialmente la patch più corposa fino a questo momento di Call of Duty Modern Warfare, e risolve alcuni problemi che i giocatori avevano additato già da un po' di tempo, oltre ad aggiungere nuovi interessanti contenuti.

Con l'aggiornamento arriva infatti la mappa Krovnik Farmland, disponibile come parte della playlist Ground War, ed è disponibile anche una nuova mappa per la modalità 6vs6, chiamata Shoot House, che otterrà la propria playlist, inclusa anche la modalità Hardpoint, nel corso della giornata.

I cambiamenti principali riguardano inoltre un bilanciamento delle armi di COD Modern Warfare, come già anticipato nei giorni scorsi. Le Claymore sono state depotenziate considerevolmente, così come lo shotgun 725, il cui raggio d'azione è stato ridotto, e l'M4A1, che ora infligge meno danni agli avversari.

Sono state risolte anche delle problematiche relative agli scudi, ed è stato migliorato il suono dei passi, adesso più realistico e più o meno udibile a seconda del luogo in cui ci si ritrova e degli ostacoli (muri, ecc.) che incontrano nel percorso di propagazione.

Il resto delle migliorie riguarda il solito bug fixing e correzioni generali, per le quali vi rimandiamo al topic ufficiale su Reddit. Che ne pensate dei cambiamenti proposti? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.