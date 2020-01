La nuova patch di Call of Duty Modern Warfare sempre più nell'occhio del ciclone

La patch 1.13 di Call of Duty Modern Warfare continua a generare polemiche, che a quanto pare Infinity Ward e Activision non riescono a fermare. I problemi sono partiti fin da subito, quando a fronte di un peso piuttosto elevato, i nuovi contenuti sembravano limitarsi alla balestra e cinque slot extra.

Il resto infatti erano cose già viste, come il ritorno di alcune mappe, e alcuni cambiamenti al gameplay ed al bilanciamento delle armi. Ciò però che i giocatori non avevano considerato, era una mole di cambiamenti "invisibili", ossia non segnalati nelle patch note, che spaziano tra cambiamento ai danni a modifiche al rinculo, e a volte perfino alcune piccole variazioni nelle mappe.

La cosa infastidisce non poco i fan del gioco, che vanno in confusione non capendo se ciò a cui assistono è un cambiamento volontario o un semplice bug. È successo anche con l'update 1.13 appunto, in particolare con la mappa Crash, dove alcune aree sono state modificate in modo da creare meno copertura, e la cosa sta causando diverse proteste da parte dei giocatori, che già avevano dovuto affrontare il bug di CoD Modern Warfare che resetta i progressi (anche se la soluzione pare in dirittura d'arrivo).

Insomma, è bello e lodevole che il supporto di Activision e Infinity Ward al gioco sia costante, ma forse è ora di iniziare a studiare una strategia comunicativa che non faccia infastidire i fan ad ogni patch.

Se ancora non avete provato il gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare, per approfondire.