La nuova patch di COD Warzone introduce una modalità molto richiesta

Infinity Ward ha appena pubblicato una nuova patch per Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La più grande novità è indubbiamente legata alla battle royale Warzone, e vede l'introduzione di una delle modalità più richieste in assoluto dai giocatori: stiamo parlando della Solo Mode! Fino ad oggi, era possibile lanciarsi in battaglia solamente entrando a far parte di una squadra di tre componenti. A partire da adesso è finalmente possibile fare da sé, facendo affidamento solo sulle proprie capacità. Call of Duty: Warzone, ricordiamo, è disponibile al download gratis su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per quanto riguarda Modern Warfare, c'è stata una rotazione delle playlist nel Multigiocatore, che ora offre Cranked Kill Confirmed, Mercenary Moshpit, Atlas Superstore 24/7 (10v10) “Doorbuster 24/7”. La modalità Gunfight, invece, è adesso a tema San Patrizio! Per l'occasione sono anche stati risolti diversi bug, come quello che faceva penetrare i giocatori nei muri dell'ospedale o un altro permetteva di continuare a sparare anche dopo l'abbattimento. Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale di Call of Duty.