La nuova patch di Crash Team Racing Nitro Fueled riduce i tempi di caricamento

Crash Team Racing Nitro-Fueled continua a ricevere il supporto di Beenox e Activision, che dopo l'evento Grand Prix in CTR hanno annunciato l'arrivo di una nuova patch che dovrebbe migliorare le prestazioni generali del gioco e soprattutto i tempi di caricamento.

Quest'ultimo è infatti il vero e proprio tallone d'achille del gioco, principalmente per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, piattaforma sulla quale i tempi d'attesa sono particolarmente lunghi tra una gara e l'altra. La patch 1.05 su Switch (1.07 invece su PS4 e 1.0.1.1 su Xbox One) risolve il problema su tutte le console.

Sulla macchina ibrida di Nintendo verrà infatti utilizzato il boost mode, una sorta di overclock che contribuirà a ridurre i caricamenti, che saranno ridotti sensibilmente su tutte le piattaforme. Altre caratteristiche dell'aggiornamento sono un miglioramento della stabilità nel gioco online, maggiore varietà nella selezione delle piste nel matchmaking, piccole migliorie ai tracciati, risoluzione dei problemi al cooldown dei powerup dei giocatori, modifiche alla lobby in modo da trovare giocatori più facilmente, e vari altri piccoli ritocchi.

Che ne pensate dei contenuti di questa patch? Vi fa piacere il supporto di Beenox al gioco? CTR sembra tornato in una versione davvero in forma, come dimostrano anche i dati di vendita. Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled.