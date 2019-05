Nuova patch di Days Gone: ecco tutte le novità dell'update 1.08

Dopo più di due settimane dalla pubblicazione dell'ultima patch 1.07, gli autori di Sony Bend tornano ad aggiornare Days Gone per portare il loro apprezzato action post-apocalittico per PlayStation 4 alla versione 1.08 e apportare, così facendo, tutta una serie di migliorie e di ottimizzazioni al codice del gioco.

La patch 1.08 di Days Gone, dal peso di poche decine di MB, corregge molti dei bug segnalati in questi giorni dagli emuli del biker Deacon St. John, su tutti quello che vedeva i giocatori impossibilitati a mettere in pausa il titolo, effettuare il viaggio veloce e addirittura salvare la partita dopo aver avviato il filmato della missione "I Have Had a Better Days" (che vi riportiamo nella sua versione originaria in lingua inglese per non incappare in spoiler involontari).

Le note della patch confezionate da Sony Bend riferiscono inoltre della chiusura di una grave falla di gioco legata al mancato completamento della missione "Afraid of a Little Competition?" (anche qui, come sopra), all'erronea gestione dei salvataggi progredendo nella missione "Searching For Lisa" e al superamento di problemi minori con l'audio.

Gli interventi compiuti dagli autori statunitensi contribuiranno a gettare le basi per gli aggiornamenti previsti nel corso dei prossimi mesi assieme ai contenuti post-lancio di Days Gone, a partire dall'update gratuito di giugno con Sfide Settimanali e Modalità Sopravvivenza. Fateci sapere se la patch 1.08 ha migliorato la vostra esperienza di gioco nella dimensione survival horror di questa esclusiva PS4 a cui Giuseppe Arace ha dedicato la nostra recensione di Days Gone.