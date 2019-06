La nuova patch di Days Gone risolve i bug dell'update con la modalità Sopravvivenza

Il biker Deacon St. John rifà il pieno alla sua moto per lanciarsi un'altra volta contro le orde di Furiosi grazie alla patch di Days Gone che gli autori degli studi Sony Bend hanno pubblicato su PS4 per sistemare i bug emersi dall'aggiornamento che ha introdotto, tra le altre cose, la modalità Sopravvivenza.

L'update gratuito che porta il titolo alla versione 1.11 corregge i problemi della progressione nel gioco evidenziati da diversi utenti dopo aver scaricato e installato i 13Gb del precedente aggiornamento dedicato alla modalità Sopravvivenza di Days Gone.

Sempre grazie alla nuova patch viene sistemato un problema con un personaggio secondario della missione "Lines not Crossed" e corretti diversi altri bug rintracciabili nella funzione PlayGo, nella visualizzazione dell'interfaccia a schermo quando si preme il tasto R3, nell'ottenimento del Trofeo "Don't Stop me Now" e in tanti altri elementi grafici e di gameplay della campagna principale, delle fasi a mondo aperto e dei frangenti endgame.

I vertici di Sony Bend promettono però di proseguire la loro opera di "pulizia del codice" attraverso i futuri aggiornamenti che interesseranno il kolossal survival horror in esclusiva su PlayStation 4, a cominciare dall'update di fine giugno che porterà in dote la sfida Senza Tregua di Days Gone in cui gli utenti dovranno sopravvivere a un'orda di non-morti nella cornice di Sherman's Camp.