La prossima patch di Overwatch rivoluzionerà quasi la metà degli Eroi

Blizzard ha annunciato di essere al lavoro sulla nuova e importante patch 1.41 di Overwatch, che la stessa società descrive come un vero e proprio "remaster". Impossibile darle torto, dal momento che interviene su ben 13 differenti eroi, quasi la metà dell'intero roster. .

L'update, caratterizzato da "dimensioni relativamente grandi", è già disponibile sul PTR per PC per la consueta fase di testing. Come di consueto, dovremo attendere qualche settimana prima della pubblicazione sui server live di PC, PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, non è escluso che possano essere effettuati altri cambiamenti prima dell'effettivo lancio.

I personaggi che hanno subito dei cambiamenti sono: D.VA, Orisa, Roadhog, Sigma, Winston, Baptiste, Lucio, Mercy, Moira, Doomfist, Sombra, Symmetra e Tracer. Per quanto concerne D.VA, è stata aumentata la velocità di rigenerazione della Matrice Difensiva da 12,5% a 16% al secondo, ed è stato ridotto il ritardo prima dell'inizio della rigenerazione da 1 secondo a 0,75 secondi. Il cooldown della Barriera Protettiva di Orisa è aumentato da 9 a 10 secondi, mentre le munizioni dell'arma primaria Roadhog passano da 5 a 6. A Sigma, il nuovo arrivato, sono state introdotte importanti modifiche a tre delle sue abilità: la Presa Cinetica non assorbe più il Gancio di Roadhog e la Frustata di Brigitte, il Flusso Gravitazionale tiene in aria i nemici per 0,9 secondi e non più per 1,2 secondi, e la Barriera Sperimentale ha visto la sua velocità di rigenerazione passare da 175 punti al secondo a 150 punti al secondo. Inoltre, adesso i giocatori devono attendere un secondo prima di poter dispiegare nuovamente la barriera dopo averla richiamata.

La Barriera Protettiva di Winston ha visto la sua salute salire da 600 a 700 e la durata da 6 secondi a 9 secondi. Il Campo d'Immortalità di Baptiste adesso ha 200 punti salute, e non più 250. L'auto-cura garantita dalla Biomanipolazione di Moira è stata diminuita da 30 punti salute al secondo a 20 punti salute al secondo. Per i cambiamenti applicati agli altri eroi, vi invitiamo a consultare il Forum Ufficiale di Blizzard.

Cosa ne pensate di questa "rimasterizzazione"? Ne approfittiamo per ricordarvi che Overwatch arriverà su Nintendo Switch il prossimo 15 ottobre e che avete ancora pochi giorni per vincere la skin Bastion LEGO portando a termine la relativa sfida in-game, che chiede di vincere almeno 9 partite in qualsiasi modalità.